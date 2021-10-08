秋老虎發威，7日全台炎熱，讓用電量再度攀高，甚至創下10月歷史新高。台電7日指出，由於天氣炎熱，尖峰負載達到3,770.2萬瓩，比起去年10月用電尖峰高出430萬瓩，幾乎等於多了8部台中電廠機組的發電量，也讓供電陷入橘燈，亮出供電警戒，而這也是繼517全台大停電以來，首顆橘燈。

台電表示，7日用電量大增，其中民生用電成長了22％，工業用電成長了6％，導致備轉容量率僅剩4.32％，不過還好有水力機組投入救援，才驚險度過7日的日夜雙尖峰用電。

台電說，近期因水情轉佳，水力發電挹注超過150萬瓩，抽蓄機組也加入發電，同時透過需量反應等措施，晚間6時左右備轉容量率尚有5％餘裕。

值得注意的是，7日部分機組因為進入空污季，燃煤機組必須降載因應。根據環保署資料顯示，在7日下午用電尖峰時，台電台中電廠歲（檢）修1,100MW、 非歲（檢）修550MW，合計減少1,650MW。興達電廠歲（檢）修550MW、 非歲（檢）修510MW ，興達電廠合計減少發電裝置容量有1,060MW。

另由於夏季用電剛過，許多機組進入歲修階段，大型燃煤、燃氣機組就有4部，同時還有機組運轉中發生部分故障，包含大潭電廠2號機、民營星元電廠1號機，也是讓供電能力減少原因之一。

為了搶救7日晚間另一波用電尖峰，台電水力機組全部動員發電，10部抽蓄式水力機組全都進入發電狀態，另外受惠於7月後水情恢復正常，川流式水力發電都持續運轉。另外核電廠救命的輕油機組，在7日晚間也是滿載發電，核二廠2部與核三廠2部，總計4部輕油機組也投入救援供電，顯示7日台電已動員所有可使用機組。

台電表示，今年受氣候高溫、防疫及景氣暢旺影響，近期負載仍居高不下，使電力供需略為相對吃緊。面對氣候、溫度及用電皆與往年相較異常的情況，台電仍會努力因應、隨時掌握狀況，並透過抽蓄水力儲存離峰或光電電力，加上水情好轉，及必要時啟動需量反應等多元措施，以提高供電裕度。

(時報資訊)