秋老虎發威，7日全台炎熱，讓用電量再度攀高，甚至創下10月歷史新高。台電7日指出，由於天氣炎熱，尖峰負載達到3,770.2萬瓩，比起去年10月用電尖峰高出430萬瓩，幾乎等於多了8部台中電廠機組的發電量，也讓供電陷入橘燈，亮出供電警戒，而這也是繼517全台大停電以來，首顆橘燈。
台電表示，7日用電量大增，其中民生用電成長了22％，工業用電成長了6％，導致備轉容量率僅剩4.32％，不過還好有水力機組投入救援，才驚險度過7日的日夜雙尖峰用電。
台電說，近期因水情轉佳，水力發電挹注超過150萬瓩，抽蓄機組也加入發電，同時透過需量反應等措施，晚間6時左右備轉容量率尚有5％餘裕。
值得注意的是，7日部分機組因為進入空污季，燃煤機組必須降載因應。根據環保署資料顯示，在7日下午用電尖峰時，台電台中電廠歲（檢）修1,100MW、 非歲（檢）修550MW，合計減少1,650MW。興達電廠歲（檢）修550MW、 非歲（檢）修510MW ，興達電廠合計減少發電裝置容量有1,060MW。
另由於夏季用電剛過，許多機組進入歲修階段，大型燃煤、燃氣機組就有4部，同時還有機組運轉中發生部分故障，包含大潭電廠2號機、民營星元電廠1號機，也是讓供電能力減少原因之一。
為了搶救7日晚間另一波用電尖峰，台電水力機組全部動員發電，10部抽蓄式水力機組全都進入發電狀態，另外受惠於7月後水情恢復正常，川流式水力發電都持續運轉。另外核電廠救命的輕油機組，在7日晚間也是滿載發電，核二廠2部與核三廠2部，總計4部輕油機組也投入救援供電，顯示7日台電已動員所有可使用機組。
台電表示，今年受氣候高溫、防疫及景氣暢旺影響，近期負載仍居高不下，使電力供需略為相對吃緊。面對氣候、溫度及用電皆與往年相較異常的情況，台電仍會努力因應、隨時掌握狀況，並透過抽蓄水力儲存離峰或光電電力，加上水情好轉，及必要時啟動需量反應等多元措施，以提高供電裕度。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：