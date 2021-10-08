中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），6日在瑞士蘇黎世進行長達6小時的閉門會談，雙方在會中達成共識，將在年底前舉行「習拜線上峰會」。

拜登在1月上任至今，曾與習近平兩度通電話，至今尚未面對面會晤，正在安排中的峰會雖是透過線上舉行，但為正式的元首會談，預料將討論一連串中美之間敏感議題，包括貿易、人權、台海局勢和區域安全等。

習近平自2020年初新冠疫情爆發之後，就未有出訪行程，包括即將在義大利舉行的G20峰會，他都將以視訊方式出席。

路透報導，中美官方7日均表示，楊潔篪與蘇利文的會晤「坦承且具建設性」。美國高級官員透露，有別於雙方3月份在阿拉斯加火藥味濃厚的溝通氛圍，美國期望將本次經驗做為中美未來接觸的典範。但美方官員強調，這並不表示兩國關係已解凍，雙方仍存在歧異。

新華社報導，楊潔篪在會上表示，中方反對以「競爭」來定義中美關係，期望美國不搞「新冷戰」，採取理性務實的對中政策，並停止干涉中國內政。楊潔篪指出，美方近期表態無意遏止中國發展，呼籲美國應重視雙邊關係互利共贏的本質，了解中方內外政策和戰略意圖。

白宮聲明則引述蘇利文在會上提出，美中有興趣合作應對重大跨國挑戰以及雙邊風險管控，同時對中國的人權、新疆、香港、南海和台灣等議題表達關切。蘇利文並表示，美國將繼續加強國力、與盟友密切合作，也將持續與中國高層接觸，以確保美中之間「負責任的競爭」。

美國官員在會後透露，美中高層皆同意將在年底前舉行「習拜線上峰會」。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）指出，目前仍在研擬元首會晤的時機及細節。

陸媒引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，楊潔篪與蘇利文的會晤展現出中美關係的「微調」，拜登政府在9月元首通話後調整對中政策戰略是積極跡象，但美對中戰略判斷不變，不應過於樂觀。美國政治學家范亞倫（Aaron Friedberg）指出，美中關係總體方向並未發生根本改變，雙邊關係應已進入競爭更加激烈的新階段。美國史汀生中心中國項目主任孫韻則認為，未來中美接觸將會更加現實，減少挑釁。

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(時報資訊)