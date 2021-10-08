美國國會舉債僵局有解，參議院民主黨議員傳接受共和黨的暫時提高債務上限提案，避免10月18日後聯邦政府資金用罄，美國墜入主權違約深淵。受美國倒債危機暫解激勵，美股及歐亞股市漲聲一片，港股與台股分別強彈3.1％與2％，美元因避險情緒消退而回軟。

投資人對美國兩黨達成協議避免政府違約趨於樂觀，美股三大指數周三開低後震盪走高收小紅，周四續反彈，道瓊指數早盤跳漲逾500點或1.52％，標普500指數與那斯達克指數分別勁揚1.41％與1.62％，費城半導體指數更大漲2.28％。

受到美國倒債危機暫時解除的鼓舞，歐亞股市周四全面上揚。在礦業、公用事業和汽車股領漲下，泛歐STOXX 600指數7日揚升1.1％；港股恆生指數暴漲3.1％，韓國大盤跳漲1.8％，台股大漲320點或2％，MSCI亞太指數（不含日本）漲1.45％，預料將繳出8月來最佳單日表現。

而美國可望暫時躲過債務違約淡化的避險情緒，增強投資人風險胃口，美元指數周四回貶0.15％，來到94.119。

共和黨提議，若民主黨將債務上限提高一個固定的美元金額，便同意將提高舉債上限展延到12月。只要兩黨能達成此臨時協議，參院隨即會進行程序表決，本周稍後將可正式表決通過，該法案尚需眾議院批准，再由總統拜登簽署成法律。

參院原本打算表決凍結舉債上限到明年12月的法案，該法案已獲眾院通過，但預料在共和黨人杯葛下，難在參院順利闖關。

參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）適時拋出暫時提高債務天花板的提案，讓兩黨突破舉債僵局露出曙光。民主黨也因此取消周三下午的表決，兩黨料針對麥康諾的新提案持續協商到周四。

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「我們有好的進展，雖還有一段路要走，但我希望明天（周四）早上能達成協議。」

儘管民主黨對於調高舉債上限延長2個月興致勃勃，但對於麥康諾提議利用這段時間，透過協調機制（reconciliation）來通過延長舉債上限，民主黨興趣缺缺，理由是過於複雜繁瑣且有風險。

（相關新聞見A3、A5）

(時報資訊)