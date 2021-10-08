孝親費到底該給多少，一直是無解的難題，有人認為父母把小孩帶大，多一點不過份，但也有人覺得就算是父母也不該無止盡索求。一名男網友表示母親快退休，要求「調漲」孝親費到1萬5，妻子聽到卻堅決反對，還快要鬧到離婚，文章曝光引發兩派網友論戰。
男網友在《Dcard》PO文「孝親費引發婚姻危機」，他表示自己32歲，有個2歲小孩，房貸每月3萬，自己年薪150萬，妻子也有65萬，而最近雙親都準備退休，又看到他加薪，便提出要求，孝親費從1萬提高到1萬5到2萬左右，讓他們可以有點餘裕過退休生活。
原PO說自己聽到後覺得沒什麼，但妻子卻堅決反對，妻子認為每個月1萬已經夠多，而且自己家都沒拿孝親費，憑什麼老公還要加碼。原PO則反駁岳父去年車禍身亡，保險金加上賠償金拿了800多萬，當然不愁，更嗆妻子「我一年150萬，你65萬，我拿18萬給父母哪裡不對，不然妳多賺一點啊」，雙方就這樣大吵起來，甚至出現婚姻危機。原PO文末不解問「這要誰對誰錯？難道孝親費錯了嗎」。
文章PO出引起熱烈討論，網友也分成兩派大戰，有人認為該給：「你們家經濟沒問題的話，每年18萬不算什麼」、「為何不給，孝敬父母不是應該的」、「其實你可以聰明一點，就說拿去辦定存，或是偷塞給媽媽就好」、「你沒有錯，但你嗆妻子薪水，還拿岳父死掉的事情說嘴非常不厚道」。
另一派網友則認為可以不給：「你爸媽都沒在存錢嗎？有點可怕」、「其實是價值觀問題，沒有對錯」、「你媽有點情緒勒索了」、「看你們婚前有沒有溝通啊」、「父母養育子女到18歲是義務，在他們還有退休金、房產的時候，就不該給撫養費」、「我能理解你老婆耶，這種事有一就有二，誰知道你爸媽會不會慢慢加價」。
(時報資訊)
#孝親費
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