振興五倍券將正式於10月8日啟用，不同於去年，此次於國內電商也能使用，究竟如何使用最優惠、最划算、回饋最多？《中時新聞網》替您整理電商平台優惠與加碼，讓您一篇就看懂，精打細算使用五倍券！
momo購物網
打造「振興五倍券專區」，專區內集結站內眾多中小企業，如三多、台灣三洋、船井倍熱、統一生機、台灣山葉機車等，網羅超過50萬件商品，加碼祭出兩大好康活動，其一、活動間內於專區中消費，單月累積滿3000元即可登記享2％ momo幣回饋 (每日限量200名，每月回饋上限200momo幣)。其二、下單享精美好禮抽獎資格；還包括街口支付、國泰世華等28家銀行最高18%回饋。
PChome 24h購物
祭出「五倍券 超Pro放大1000倍！」加碼活動，攜手36大銀行回饋及10大行動支付加碼送300現金積點，再送家電、食品、旅遊等折價券，登記即有機會抽總價10萬好禮，更推出上線「天天轉好運拿P幣」轉盤遊戲，最高拿500P幣優惠。
PChome商店街
推出「商店街振興五倍券」活動專區，祭出現金積點5倍送無上限，還有消費滿5000元，即抽最新款NS Switch新型主機OLED夢幻包，周周累積購物滿2萬5000元，一次最高可獲得5000現金券。
露天拍賣
推出「放大你的5倍券」活動，8日至31日消費滿額登記即有機會獲得千元回饋，包含刷卡滿千送百等活動以外，活動期間內下單選用綁定五倍券之信用卡結帳付款，即可參加AirPods Pro抽獎。
生活市集
設立「台灣好物嘉年華」加碼專區，活動同步至明年五倍券使用截止日，專區內集結逾400項MIT商品，明年4/30前於振興專區消費，筆筆皆可享有免運優惠及5%生活幣回饋。此外，更提供總價5000元的振興優惠券給全站會員，振興專區外，生活市集也提供全站加碼回饋，於五倍券使用首日（10月8日）至10月15日，全站擴大納入超過7000項MIT商品提供5％回饋。
松果購物
設立「台灣在地良品」專區包含大成享點子、萬益食品、東港鎮農會及奧本電剪等4大特選品牌，還有居家收納、生活日用、台灣農漁產等精選商品供消費者選購，不僅如此，用戶將獲得APP限定的振興優惠券，分別在10月1日、3日兩梯次發放，總共14張振興優惠券自動歸戶至松果購物APP，其中包括100、200、450、550元等4種面額。
蝦皮購物
蝦皮購物攜手台灣在地店家，設立「五倍券專區」，從10月8日起，全站消費滿5000，可獲得最高5000元的購物金，若前往與在地店家結合的專區，則可獲免運券或現金折抵券等優惠；此外，10.10品牌周年慶除了享有最高25%的消費回饋，亦可參加活動抽獎。
遠傳friDay購物
數位五倍券自10月8日起適用全站，且加碼宣布自即日起到10月31日，消費滿3000元可領500元折價券，最高可得1.5萬元的遠傳幣，等同給予消費者5倍的回饋；此外，10月份還可享有HappyGo點數5倍送，為響應國慶連假，10月9日至11日三天內，全站可享有5%的遠傳幣回饋。
Yahoo奇摩電商
響應政府振興計畫設立「振興五倍券專區」，自10月8日起至明年4月30日推出折扣優惠，首波加碼祭出「買就抽購物金」、「滿額再贈」等2大活動，只要購買專區商品，登記即有機會獲5000元購物金，期間消費累積滿2000元，登記送限量1000元折價券。
東森購物
五倍券適用全站商品，設立五倍券專區，涵蓋MIT中小型店家產品和各縣市農特產，只要在限定時間內完成登記，可獲得1萬份限量東森大禮包，雖然第一輪活動已經截止，但仍有加碼第二波大禮包於10月7日早上10點開始，同樣限量1萬份，內容物含1000東森幣、面額200元3張禮物卡、全站全站商品折價券1000元(面額200元4張+面額50元4張)等。
樂天市集
10月推出「振興五倍加碼賺15倍回饋」活動，主推4重好康優惠，全樂天市場刷卡消費滿3000元，即可享有5%的加碼回饋，指定店家消費滿2000元則再賺10%，此外，消費滿399元，即可享有超商取貨、宅配免運服務；另還有天天領券天天折5000活動。
博客來
設立「五倍券推薦專區」，自10月8日起，數位五倍券適用全站商品，集結逾50家在地品牌，超過10萬件商品，推出加碼「四重送」，自即日起至10月11日，登入博客來即可領50元E-Coupon，每ID現領一次；10月8日起消費滿5000元、20000元或30000元，並於活動頁面領取「活動登錄券」，即可享加碼15%回饋；8大類品牌券現領現用，最高可省3000元；10月15日前消費滿1500元，則回饋150點OPEN POINT點數。
MiTCH時尚選貨
推出「振興回饋」加碼活動，即日起至10月26日，全站單筆消費滿5000元，結帳時輸入【MiTCH550】折扣碼，即可折抵該筆訂單550元優惠，使用Pi拍錢包綁定Pi 拍錢包信用卡支付，可獲最高5% P幣的回饋；此外，刷指定銀行信用卡，最高可獲2000元刷卡金，活動期間還有不定期的導購回饋。
(時報資訊)
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