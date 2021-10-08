今年台、韓股市成為外資提款機，權值股首當其衝賣超最用力，但台積電今年仍上漲超過8%，三星則重摔26%，比台積電跌得更慘重。財信傳媒董事長謝金河表示，韓股在外資殺戮下，韓元也跟著重貶，與台幣走勢背道而馳，相當不尋常，他認為，南韓的股滙債市三殺現象，可能是這次大陸一連串監管，被颱風尾掃到。
謝金河在臉書發文指出，過去30年來，台灣和南韓最喜歡比拚經濟，從出口、人均所得、經濟成長率，一直比到股市、滙市的表現。今年台灣和南韓出口表現都非常亮眼，南韓這兩天又公布9月出口達558.3億美元，再創歷史新高，也比去年同期成長16.7%，不過，南韓今年出現幾個特殊現象，值得關注。
一是韓元與新台幣走勢背道而馳：過去台灣的出口商總是盯著韓元升貶，一旦韓元貶值，國內的出口商一定會說：台灣的競爭力輸給韓國，要求央行加快台幣貶值腳步。今年美元走高，美元指數來到94.56，全球貨幣兌美元升值的只有新台幣及人民幣，而台幣又比人民幣升得多。
但奇怪的是，韓元今年跌勢加劇，韓元7日收盤在1190附近，這是2020年9月3日的位置，新台幣在這一天的滙價是29.495，而昨天是27.945，台幣升值力道之強，已是全球最強勢的貨幣。過去一年，韓元兌美元貶值8.75%，台幣反而升值2.47%，如果是以前，出口商老早已上街頭了，今年卻沒看到有人出來求救。
二是韓元重挫，南韓股市也在外資殺戮下急跌，這兩天，南韓股市輕鬆跌破年線，十分不尋常。台灣和南韓股市今年都成外資提款機，外資賣超南韓251.1億美元，賣超台股147.4億美元，但外資賣超台股，這兩年逾1兆台幣，但台股仍穩穩站在一萬六千以上，外資大幅賣超台積電、聯電等權值股，也賣超三星、海力士、現代汽車，導致南韓股市跌幅特別重。
謝金河分析，今年三星從968000跌到712000韓元，跌幅26.44%，比台積電跌得更重，Hynix從150500跌到95800韓元，跌了36.34%，比台灣的記憶體股重。最近南韓傳出美國要求重要半導體製造商交出客戶名單，這個新聞也牽連到台積電，也許更深的內情是美國對南韓的半導體產業產生不信任。
他認為，今年南韓的滙市、股市和債市都表現不佳，另一個原因可能是南韓經濟這些年十分倚重中國，這次中國一連串監管，南韓可能也被颱風尾掃到。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：