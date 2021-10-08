勞動部今(10/8)日決定明年基本工資將調漲5.21％，成為蔡英文政府上任以來的最高調幅，也就是明年1月1日起，基本工資月薪調漲至2萬5,250元，時薪調至168元，連續第六年調漲。

若以月薪2萬5250元、勞就保費率11.5％、雇主負擔7成計算，則雇主要為每個勞工每月提繳2033元勞就保費、超過2000元，勞工則要負擔581元、政府則負擔290元。

此外，勞動部也允諾將有補貼配套。勞動部表示，這次會議，勞方委員認為，今年經濟成長率預測上修至5.88％，成長果實應由勞資共享；去年考量疫情因素，僅微幅調整，勞工已共體時艱，應一併反映去年未調整的幅度。資方代表則表達，由於疫情影響，對於商業、服務業及中小企業的衝擊較大，並非調升基本工資的適當時機，應予以特別考量；政府代表除表達基本工資應作適當調整之意見外，也允諾對疫情受創嚴重的產業，提供配套措施。

基於全民共享經濟成果，軍公教是否比照調薪，行政院發言人羅秉成則表示，會以此政策方向由相關部會研處，若有定案，將適時對外說明。

不過，基本工資調漲，勞工歡喜，但工商團體卻表示反對這種調法，一是未來疫情不明朗，二是GDP灌水太嚴重，實質GDP從4％灌到快6％，而目前20至24歲年輕人失業率超過12％，更是不好的現象。

此外，工商協進會理事長林伯豐認為，目前還有30多萬家企業還需要政府紓困，現在調整基本工資、且幅度這麼高，可能會影響企業投資意願，對國家而言是負面的影響。

他指出，基本工資調漲5.2％左右，那麼軍公教也應該加薪5.2％；以及調整企業勞健保的負擔，從原本的7：2：1調整為6：2：2。並且對於還在受創的產業給予「實質」的補助，也就是所調漲5.21％的部分政府應該要完全補助。

(時報資訊)