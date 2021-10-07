中華民國駐帛琉大使周民淦7日晚間在臉書發文表示，帛琉總統惠恕仁宣布，完整施打我國產高端疫苗的旅客均可入境帛琉，歡迎更多臺灣旅客到訪帛琉。
周民淦大使10月7日晚間在帛琉大飯店主持國慶酒會，現場冠蓋雲集，帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps Jr.)、副總統席嫵杜(Uduch Sengebau Senior)、北大酋(Reklai)、南女王(Bilung)、參議長Hokkons Baules、眾議長Sabino Anastacio，以及參、眾議員等帛琉政要都出席這場一年一度的盛宴。
周大使首先感謝站在新冠疫情最前線守護家園的醫護人員，並細數臺灣過去一年來在國際上的成就，從經濟發展、新聞自由、民主價值及國家競爭力，臺灣交出了一張漂亮的成績單。
周大使也感謝惠總統在第76屆聯合國大會 以「刺尾魚」作為比喻，呼籲世界各國採取集體行動，並納入臺灣！最近也有愈來愈多理念相近國家，例如美國、日本和澳大利亞，都主動站出來支持臺灣的國際參與。
周大使表示臺灣及帛琉堅若磐石的邦誼，過去在基礎建設、教育合作及公衛醫療等領域深化合作，也期望未來雙方持續拓展合作範疇。
惠總統致詞時也強調臺灣及帛琉共享民主、自由及人權等價值，感謝臺灣長期支持帛琉基礎建設及人才培育，也將持續支持臺灣的國際參與。惠總統也樂見「臺帛安全旅行圈」(即臺帛旅遊泡泡)進行順利，並宣布完整施打我國產高端疫苗的旅客均可入境帛琉，歡迎更多臺灣旅客到訪帛琉。
(時報資訊)
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