日本關東地區7日晚間10時41分（台灣時間晚間9時41分）發生規模6.1的強震；雖然沒有引發海嘯的風險，但東京都的震度達到5強，居民遭遇劇烈搖晃，也出現水管爆裂、人孔蓋滲水等現象。
許多東京居民記錄下地震發生時的情況，包括有人當時正駕車於首都高速公路上行駛，地震來襲時所有車輛暫時停止移動，並可見一旁的路燈劇烈搖擺；當時正進行新聞報導的電視台，也在直播影像中遭遇劇烈搖晃，並立即向觀眾傳達地震資訊，呼籲民眾確保自身安全；還有多處水管疑似破裂，社群網路上出現多部人孔蓋滲水及水管噴水的影片。
《產經新聞》報導，此次地震的震央位於千葉縣西北部，震源深度約80公里，沒有引發海嘯的風險，埼玉縣南部和東京都23區的震度為5強，埼玉縣北部、東京都多摩東部、千葉縣西北部、神奈川縣東部等地的震度則達到5弱。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：