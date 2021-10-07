日本關東地區7日晚間10時41分（台灣時間晚間9時41分）發生規模6.1的強震；雖然沒有引發海嘯的風險，但東京都的震度達到5強，居民遭遇劇烈搖晃，也出現水管爆裂、人孔蓋滲水等現象。

許多東京居民記錄下地震發生時的情況，包括有人當時正駕車於首都高速公路上行駛，地震來襲時所有車輛暫時停止移動，並可見一旁的路燈劇烈搖擺；當時正進行新聞報導的電視台，也在直播影像中遭遇劇烈搖晃，並立即向觀眾傳達地震資訊，呼籲民眾確保自身安全；還有多處水管疑似破裂，社群網路上出現多部人孔蓋滲水及水管噴水的影片。

《產經新聞》報導，此次地震的震央位於千葉縣西北部，震源深度約80公里，沒有引發海嘯的風險，埼玉縣南部和東京都23區的震度為5強，埼玉縣北部、東京都多摩東部、千葉縣西北部、神奈川縣東部等地的震度則達到5弱。

(時報資訊)