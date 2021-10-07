泰國中部、北部和東北部共32府遭受洪患襲擊，已知9死1失蹤。各界擔心洪水侵襲，曼谷市長阿斯文今天表示，昭披耶河今天起到10日水位可能上漲，河岸11社區應密切注意水勢。
受到輕度颱風電母（Dianmu）帶來的豪大雨影響，泰國中部、北部和東北部過去2週飽受洪災之苦，泰國防減災廳（The Disaster Prevention and Mitigation Department）今天通報，截至目前為止共32府受災，其中16府水災仍然持續中，將近30萬戶受到影響，已知9人死亡、1人失蹤。
泰國政府讓上游水壩洩洪，流經曼谷的昭披耶河（Chao Phraya River）目前水位高漲，曼谷曾在2011年雨季經歷數十年來最嚴重水患，整座城市有1/5泡在水中、逾500人身亡，各界擔憂洪水侵襲曼谷，重演當年慘劇，曼谷市政府近2週嚴陣以待。
曼谷市長阿斯文（Aswin Kwanmuang）今天表示，昭披耶河上游水壩洩洪以及河水漲勢還不會影響曼谷，水位仍在洪水位以下，不過從今天開始到10日昭披耶河水位恐會上漲，住在河沿岸的11個社區應密切觀察水位趨勢。
泰國防減災廳今天警告，猛河（Mun River）流經武里喃府（Buri Ram）、素輦府（Surin）、黎逸府（Roi Et）以及是剎吉府（Si Sa Ket）河段可能會溢流，部分區域要小心淹水。
(時報資訊)
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