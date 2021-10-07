第一波五倍券紙本將從8日起開放領取，其中領取地點也包含大家最熟悉的四大便利商店，各超商也針對領取民眾開放多項優惠，試圖搶商機，各超商總整如下：
7-11：在7-11領券者，搭配五倍券消費，可再領取150元的購物金折抵，購買City Cafe大美式可買一送一，若是蝦皮賣場新戶，還能領取150元折價券，若到星巴克消費還可享有第二杯5折優惠。也可以購買7-11隨取卡，額度為1000、2000、3000、5000元四種，分別加碼200、500、800、1800元，若買5000隨取卡，有6800元可用。
全家：在全家取券者，可以獲得400元的全家滿額購物金，還有屈臣氏100元滿額購物金。也可購買全家真心五倍福袋卡，500元購入後，可享550元購物金與5倍回饋，還有機會抽500萬點全家點數。
萊爾富：在萊爾富成功領取者，可立刻獲得50元滿額購物金以及大杯美式或拿鐵買一送一。
OK：OK超商領券，可獲得10元滿額購物金，此外還有指定商品買一送一。針對咖啡部分也有優惠，購買大杯莊園級拿鐵8杯200元，換算後一杯大杯咖啡僅需25元。
(時報資訊)
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