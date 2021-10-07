2022年菲律賓總統大選明天將截止登記，副總統羅貝多今天終於正式宣布，將代表反對陣營出戰。繼2016年副總統選舉後，羅貝多與前總統馬可仕獨子小馬可仕將於總統選戰再度狹路相逢。
56歲的羅貝多（Leni Robredo）是人權律師，丈夫林炳智（Jesse Robredo）2012年擔任內政部長時墜機身亡。羅貝多2016年出馬競選副總統，以些微差距險勝小馬可仕（Bongbong Marcos）。
羅貝多今天召開記者會表示：「我決心堅定。我們需要擺脫當前的局面。我將奮戰。我們將奮戰。我將成為2022年總統選舉候選人。」
小馬可仕已於5日宣布參加2022年總統大選，努力延續家族的政治抱負。
菲律賓正副元首由人民分別投票選出。羅貝多和前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）屬自由黨（LP），與現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）政治對立。
菲律賓反對陣營組成的「1SAMBAYAN全國民主力量聯盟」9月底宣布，將提名羅貝多角逐下屆總統，但當時羅貝多未表態是否接受。
1SAMBAYAN今年3月成立時的目標是團結反對陣營，共同推派下屆正副元首候選人，以結束杜特蒂治下的人權、主權和貧困問題。
但2022菲律賓總統大選登記明天截止，羅貝多原本試圖結盟的前拳王巴喬（Manny Pacquiao）、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）、曾擔任警察總長的參議員賴克遜（Panfilo Lacson）先後登記參選，反對陣營聯合推派一組候選人的努力胎死腹中。
羅貝多今天宣布參選後，1SAMBAYAN發表聲明說，這將是一場艱苦的戰鬥，「我們（在選戰中）要面對杜特蒂政府的大量資源。如果我們繼續分裂，我們不僅會輸掉這場選戰：我們將輸掉我們的國家、我們的民主和廉明的公共服務」。
聲明表示：「我們如今呼籲每位愛好民主和平的菲律賓人團結起來，支持萊妮．羅貝多。」
羅貝多角逐下屆總統之舉獲得不少菲律賓名人支持。她的競選標語「萊妮奮戰2022」（#LabanLeni2022）站上菲律賓推特趨勢榜首位，支持者也穿上羅貝多選戰代表色粉紅色拍照上傳，社群媒體頓時一片粉紅。
針對羅貝多今天的演說，演員蓋比麥卡多（Gabe Mercado）推文表示，「真正的領導人聽起來就是這樣」。歌手桑托斯（Tippy Dos Santos）、演員布羅薩斯（Carmela Brosas）、安吉爾陸辛（Angel Locsin）等人也穿上粉衣拍照上傳，表達力挺之意。
(時報資訊)
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