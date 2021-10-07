美國參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell)建議，民主黨在通過更長期的債務上限法案之前，同意暫時延長美國債務上限，避免債務違約戲碼上演，加上美國勞工部周四 (7 日)公布上周初領失業金人數，截至10月2日當周，達32.6 萬人，優於市場預期，美股周四開盤上漲超過400點、來到34834.52點，那斯達克指數漲逾、費城半導體指數漲逾1~2%。
截至台灣時間7日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲404.4點或1.18%、暫報34821.39點；標普500指數上漲49.25點或1.13%、暫報4412.80點；那斯達克指數上漲173.98 點或1.20%、暫報14675.89點；費城半導體指數上漲61.02點或1.88%、暫報3299.81點。
5大科技巨頭股價齊漲，電動車大廠特斯拉股價漲0.43%、暫報786.08美元；台積電ADR股價漲1.77%、暫報111.28美元；聯電ADR股價漲4.98%、暫報11.06美元。
截至 9 月 25 日當周，美國續領失業金人數達 271.4 萬人，優於市場、前值，加上ADP小非農就業報告周二公布達56萬人，也優於市場預期，預料本周非農將有強勁表現，但美國聯準會(Fed)主席鮑爾指出，若10月非農報告優秀，縮減購債行動(Taper)預料將執行。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：