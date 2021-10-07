國民ETF 「元大高股息(0056)」6日公布配息第一階段評價結果，每受益權單位數擬發放1.8元，配息率高達5.6%，優於市場期待，7日買盤湧進搭配台股大漲，0056價量齊揚，單日規模增加37億，僅次於去年台股疫情低點3/23的單日39億，規模983億則挑戰近日成為首檔突破千億的高股息ETF。
據統計，0056近年已寫多項里程碑，除了規模即將突破千億，還包括三冠王紀錄：受益人數近日可望突破50萬人，穩站全台股ETF人氣王；定期定額交易戶數逾9萬，是高股息ETF存股王；一張以下股東人數逾10萬人，是高股息ETF小資零股王。
目前0056已連續11年配息，且全數填息，若加計今年的配息金額，累積配息總金額達17.25元，對於很多長期投資人而言，年年領高股息已將持有成本降至極低，甚至是零成本。理財專家指出，投資人如果想建立自己的領息資產，0056這樣擁有優異配息、填息紀錄的高股息ETF，就是很好的存股標的。
0056選股邏輯簡單，是從台股上市市值前150檔股票中，選取未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔作為成分股，吸引小資族以零股方式積沙成塔累積持有張數，據集保中心資料顯示，目前平均每一位0056投資人持有5.8張，持有5張以下的小資股股東人數，短短1年半時間就翻倍，高達39萬人。
理財專家表示，投資高股息ETF不能單看配息率，長期穩定配息更重要，0056就是長期穩定將息收配發給投資人，進而累積廣大投資人將0056作為現金流規劃工具，達到投資愈久股息領愈多的投資成果。
(時報資訊)
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