（金管會銀行局副局長林志吉。圖／視訊截圖）
疫情衝擊，國銀力挺中小企業！金管會銀行局副局長林志吉7日公布，國銀對中小企業放款2021年8月新增新台幣1,045.37億元，為今年以來單月次高，也創下歷年同期新高，累計今年前八月新增放款5,807.48億元，達成率193.58％，已近原定3,000億放款目標的兩倍。
林志吉指出，據銀行局統計至2021年8月底止，國銀對中小企業放款餘額達8兆3,931億元，續創新高。去年4、5月以來，因疫情衝擊經濟，各部會都推出紓困貸款方案，央行也有紓困加碼，因此金融業增加了對企業和個人貸款。
林志吉指出，國銀8月單月對中小企業新增放款達1045.37億元，刷新今年以來單月放款次高紀錄，僅次於今年5月的1,138.44億元；若和歷年同期相較，也創下新高，像2020年8月月增為675億元、2019年8月月增更只有317億元。
銀行局也公布，今年前八月，本國銀行對中小企業新增放款金額前五名為：華南銀行的501億元、合庫銀483億元、一銀480億元、台企銀414億元及彰銀373億元。而就增加比例來看，前五大為華泰銀37.2％、花旗銀26.7％、遠銀19.9％、中信銀15.3％、台北富邦銀14.9％。
截至2021年8月底，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.20％，占民營企業放款餘額比率為69.18％，分別較上月底之比率減少0.16及0.19個百分點；另2021年8月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.29％，較上月底減少0.02個百分點。
金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：