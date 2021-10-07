投行高盛6日發表報告指出，名列大陸百大房企的花樣年4日意外違約，加劇市場對房地產行業的疑慮，即大陸地產商面臨的融資困難是否比預期更嚴重，而其他地產商是否處於同樣的困境。高盛統計，2022年將有460億美元的大陸房地產高收益債券到期。

早在9月20日，花樣年聲明指出，營運資金充足，沒有流動性問題。另據花樣年2021年上半年財報顯示，截至6月底，該公司的無限制現金餘額為人民幣（下同）271億元。不料，花樣年10月4日公布，未能償還當天到期的2.06億美元債務，消息一出震驚各界。

綜合陸港媒體報導，高盛報告顯示，除非未來幾周市場狀況有所改善，否則大陸地產商的資金壓力可能會進一步惡化，隨著時序將邁入2022年，再融資疑慮可能會成為一個更廣泛的問題。

(時報資訊)