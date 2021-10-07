遊戲大廠鈊象（3293）公告9月營收與自結損益，9月營收9.22億元，年增21.41％、月減4.37％，單月稅前EPS為6.88元。展望接下來營運，鈊象年底前將推出經典IP重製的新手遊，以及新的商用機台，明年則將在美國授權事業部分也將推出新的平台。法人預估，在多款產品齊發之下，鈊象短期內營運將有望逐漸升溫，營收亦有機會再突破單月高點。

鈊象累積今年前9個月營收84.57億元，年增38.62％。9月單月營業淨利為4.65億元，稅前淨利4.85億元，單月稅前EPS 6.88元。

先前鈊象董事長李柯柱形容2021年「是公司的豐收年」，營運表現跟內部預期的目標相比算是達到高標，比預期還要好。主要的成長動能，則是來自旗下6大網路遊戲App前8個月成長19億元，商用遊戲機部分同步成長約3億元。以目前網路遊戲以及商用遊戲機的營收占比，分別為94％與6％。

展望接下來營運，鈊象今年底前，將推出全新音樂新手遊「唯舞獨尊：美麗新世界」，先以台灣為主要發行市場，預計將在明年寒假搭上旺季效應進行推廣。「唯舞獨尊」過去在端遊時代單月營收介於1,500萬～2,000萬元，且是知名IP，預期推出之後，將有望再吸引老玩家回流。

而在商用機台部分，今年上半年，鈊象已經推出奧特曼系列變身大對決、狂野飆車9，接下來將會在美國推出狂野飆車9以及新的魚機，營運動能將有望在第四季發酵。不過中國市場在經歷幾波疫情之下，因此鈊象認為，整體商用遊戲機下半年的營收表現與上半年相當。

至於美國遊戲授權業務部分，李柯柱表示，鈊象在美國推出第一個平台，目前仍以3大州的網咖為主，在當地排名第一，市占率約五成～六成。但因為美國規定網咖與網咖之間需要保留一定的距離，以避免惡性競爭。受實體距離限制，鈊象在當地的市占率一直無法向上突破。因此，明年預計將在美國推出第二個平台，透過相同的代理商，但是用不同的遊戲內容打破距離限制，同時也期望藉此拿下剩餘尚未攻佔到的四成市占率。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意