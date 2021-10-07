虎門科技（6791）7日公告9月營收4,215萬元，較去年同期成長30.15％。累計1－9月營收2.92億元，年減3.16％。國內疫情趨緩，客戶採購預算回到正軌，虎門維持旺季表現，9月營收創下今年新高，前九月營收已接近去年同期，在市場需求穩定擴大的趨勢下，全年仍以營收成長為目標。
虎門提供最佳的系統解決整合方案，協助客戶產品研發、生產、管理的數據與模擬分析，以優異的服務獲得客戶肯定，且客戶續約率高，國內多數泛工業企業均為虎門的客戶，包括半導體、電子、光電、通訊、能源、傳產等產業龍頭。
9月份有多家大型電子業龍頭合約入帳，帶動營收創下今年新高。虎門表示，客戶採購預算回到正軌，第四季為傳統旺季，預期營收將再較第三季提升。
因應工業4.0時代來臨，虎門除了軟體系統產品不斷擴增，滿足客戶需求之外，更將應用軟體開發技術，搭配硬體設備，提供客戶軟硬體系統整合服務，不僅可為客戶節省成本，虎門的營運規模也會持續成長。
虎門從設計端將模擬分析軟體寫入金屬3D列印設備，提升產品競爭力，目前已接到金屬3D列印設備訂單，預計明年首季出貨，未來軟硬體系統整合服務將為公司帶來新的成長動能。
(時報資訊)
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