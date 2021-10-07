是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布將於10月12日至14日展開電子量測年度盛會 -「Keysight World 2021」。本屆「Keysight World 2021」將以「萬物相連 無遠弗屆」為主題，並針對「啟動萬物連網大趨勢」、「駕馭數位轉型大浪潮」、「建構安全防護網」等三大議題邀請海內外重量級產業人士與業界先進交流互動，同時展示各關鍵技術領域的全方位解決方案，協助台灣業界夥伴深入掌握國際市場的趨勢脈動。

除此之外，針對台灣近期面臨到的科技人才荒，是德科技更推出一系列創新教育解決方案，協助台灣科技產、學界提早佈局、培育下世代科技人才，掌握天時、地利、人和的成功關鍵。

根據是德科技年初發表的五大科技趨勢預測，包含數位轉型、5G、O-RAN、自駕車及量子運算等將成為未來產業發展的重要關鍵，而為實現其目標首當其重則為STEM尖端人才的培育。

然而，在全球疫情直撲下，教育產業受到了重創與顛覆，同時也加速了遠距教學的進程。全球目前有超過15億學生在家中進行遠距學習，遠距教學已然成為全球趨勢，混合式教育也將成為日後教育產業的發展重心。

同時，是德科技也觀察到，對於理工科系的老師與學生而言，除了遠距教學外，如何遠距操作實驗也成為另一個關鍵且迫切需要有可行方案的議題。為此，是德科技提供了多元的創新教育工具及資源，致力協助教學實驗室順利轉型遠距教學，為型塑未來新興科技人才盡一份心力。

(時報資訊)