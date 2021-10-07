受疫情影響，過去遊客如織的觀光廠區變得門可羅雀，自去年疫情爆發以來，全台傳出多家觀光工廠房地交易案！繼「大黑松小倆口牛軋糖博物館」、「中永花精芳香體驗坊」出售後，位於草屯的「樂木舍親子園區」近期也以逾3億元出售，成為南投縣今年實價登錄中，成交總價最高的房地交易案。
已經公告永久停業的草屯鎮「樂木舍親子園區」，根據最新實價登錄資訊揭露，今年6月，以總價約3.02億元，賣給了廣鑫複合材料。據悉，該園區原由「佳鉅木業」經營，去年7月才由工廠轉型為產業體驗園區，不料卻碰上疫情爆發，僅維持約一年產權便傳出易主。
事實上，受疫情影響開了觀光工廠交易第一槍的，是新北市土城區的「大黑松小倆口牛軋糖博物館」，去年3月，以總價約3.15億元賣給了桓達科技；而位於南投市南崗工業區、結合精油生產和SPA服務的「中永花精芳香體驗坊」，今年5月，也被奕郝精密斥資2.86億元買下。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，疫情期間國旅瞬間熄火，尤其今年5月三級警戒期間，觀光工廠配合政府防疫停業，業績受到重創，加上觀光廠區營運和服務的成本高，卻因工廠被歸類為製造業，導致補助來得較其他觀光旅遊產業晚。許多觀光工廠為免虧損持續擴大影響到本業經營，來不及迎接報復性出遊潮，選擇壯士斷腕，將觀光工廠出售止血，近兩年市場陸續浮現相關交易。
台灣房屋草屯中興特許加盟店東謝文燐分析，「樂木舍親子園區」位處草屯都計外郊區，由於工業地並不多，附近南崗工業區也少有土地、廠房釋出，而該地屬於丁種建地，土地用途為工廠及相關工業設施，在當地頗為珍稀，再加上該園區佔地面積近3,500坪，是草屯近年少見的大面積產業用地，對企業而言頗具利用彈性，因此創下草屯鎮近5年房地交易的總價新高紀錄。
謝文燐說，該園區總售價逾3億元，換算土地單價僅約7、8萬元，地價放眼中、彰、投都會區實屬親民，有助減輕企業的設廠成本，加上該地鄰近台14線與國道6號，往來中彰投都會區便利，因此吸引中部廠家砸重金獵地。
(時報資訊)
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