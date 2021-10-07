摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，宣德（5457）營運後市穩健，認為大陸先前限電措施未衝擊營運，營收將旺到年底，加上蘋果AirPods 3助攻，給予「優於大盤」投資評等，推測合理股價161元，股價上檔空間近乎百分百。
摩根大通證券指出，宣德在新的AirPods 3內含價值提升，從8月起開始扭轉營收趨勢，並看好將一路旺進年底，另外，大陸9月底雖出現限電狀況，然宣德憑藉強大執行力與在手庫存，營運沒有遭到嚴重衝擊。
就整個下半年營運來看，宣德挾AirPods 3、iPhone 13新產品周期，以及測試包裝（FATP）訂單強勁，是營運主要的驅動力。如果AirPods 3能在全球陸續解封時刻，重振AirPods產品的銷售雄風，投資人對AirPods供應鏈的觀感將會轉強，摩根大通預期，宣德下半年獲利將較上半年大成長85％，比去年同期大增51％，研判目前股價尚未反應良好基本面，將時間拉長，AirPods Pro 2則會是2022年第二季新的營運催化劑（catalyst）。
(時報資訊)
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