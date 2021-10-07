公平會打房盯上「陽台」、「法定空地」。庭侑有限公司的「四德大双璽」，就因將法定陽台及空地移作衛浴等室內空間使用，涉及違章建築及違反《建築法》規，被公平會以廣告不實分別處庭侑公司新台幣100萬元及代銷商10萬元罰鍰。

值得注意的是，在討論庭侑有限公司的「四德大双璽」建案時，有委員認為，建案廣告不實的罰鍰太輕，缺乏嚇阻效果，尤其物價持續上漲，對於建商及代銷違反公平法的多數案件罰鍰都在300萬元以下，因此，委員會中，全數委員認同可以進一步檢討罰鍰標準，應該提高罰鍰金額，才能達到嚇阻效果。

在「四德大双璽」建案中，公平會發現，「店面平面配置圖」、「一樓全區配置圖」將2樓至4樓後方空間規畫為臥室、衛浴等室內空間使用，並將店7側邊空地繪有3輛汽車停放，然而，對照台中市政府提供的使用執照，實際核定用途為「陽台」及「法定空地」。

公平會指出，庭侑公司在沒有辦理變更設計而將「陽台」空間移作衛浴等室內空間使用，不但涉及違章建築，若有擅自將法定空地變更為停車位，則涉及違反《建築法》規定。

事實上，公平會調查發現，庭侑公司並沒有向台中市政府辦理變更設計，因此，「四德大双璽」建案廣告的表示就與事實不符，明顯違反《公平法》。

公平會強調，查處建案不實廣告，是公平會的施政重點，不論是建商、代銷業者或仲介業者，一旦有廣告不實情事，將依法查處；縱無不實廣告，如有足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行銷行為，依公平法第25條，最高可罰至2,500萬元。

(時報資訊)