歐洲天然氣供應緊缺，但俄羅斯普丁周三(6日)宣布將出手救助歐洲，讓全球能源市場能穩定下來，專家就警告，歐洲在能源問題上很大程度上受俄羅斯的擺布，正如美國先前所警告。
歐洲天然氣期貨報價今年以來不斷創新高，主要是歐亞的天然氣和煤炭價格上漲，以及法國核能發電即將面臨期滿命運，代表歐洲基準的荷蘭 TTF的天然氣期貨價格(11月到期)周二首度突破每兆瓦時 (MWh) 100 歐元關卡、盤中飆到118歐元，讓今年以來的漲幅達到近 500%，隨著冬季即將到來，預料需求將再度暴增。
但在普丁發表消息後，荷蘭 TTF的天然氣期貨價格從周三稍早飆漲40%，來到162歐元(約每桶250美元的原油報價)，急挫翻黑暴跌14%，紐約商品期貨交易所(NYMEX)天然氣期貨一度跌逾10%。
據CNBC報導，Bluebay Asset Management 新興市場高級主權策略師 Timothy Ash 在周三的一份研究報告中表示，歐洲現在在能源供應問題上受制於俄羅斯，並稱這種狀況「令人難以置信」。俄羅斯將歐洲與英國推入能源僵局，就像一種「能源勒索」(energy blackmail)。
Timothy Ash表示，隨著冬季即將到來，歐洲擔憂俄羅斯將對該地區的能源供應要脅，甚至進一步關閉能源供應管線，直至北溪 2 號 (NS2) 獲得監管單位批准。
俄羅斯發言人則是駁斥該推論，但Timothy Ash認為，NS2若獲得批准之前，將不斷上演該戲碼，市場過度單純化該問題也相當天真。
牛津研究所 (Oxford Institute) 能源領域高級專員 Mike Fulwood認同該觀點，俄羅斯增加對歐洲天然氣供應的任何動作都有政治意圖。
北溪 2 號為一條連接德國與俄羅斯的天然氣管線，經由波羅的海，俄羅斯為目前向歐洲國家運輸天然氣，都要經過烏克蘭等國家，由於鋪設海底管線將大幅減少過境費用，因此NS2受到諸多國家反對，尤其是烏克蘭。俄羅斯透過 NS2 來強化國際政治影響力，也是美國反對NS2的主因之一，但拜登政府上任後，為了與德國修補關係，已經在7月一改先前歐巴馬、川普政府以來態度，同意完成NS2 建設。
(時報資訊)
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