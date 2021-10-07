軒郁國際（6703）受惠疫情趨緩消費回溫，iQueen愛女人購物網99購物節銷售表現優異，9月營收約1.2億元，年增4.82％。累計1～9月營收9.6億元，年成長3.12％。
軒郁表示，邁入第四季，旗下各品牌將積極籌備大型節慶活動，除了各品牌的周年慶外緊接著「雙11」將接續登場，全力搶攻旺季商機，可望挹注業績成長動能。
此外，軒郁旗下品牌-Dr.May美博士再度榮獲大獎肯定，繼獲代表國家榮譽的台灣精品獎後，近日更獲得由台北市政府與商總共同舉辦的第三屆金舶獎肯定。Dr.May美博士從113家眾多品牌中脫穎而出，以環境永續經營的成績獲得「金舶獎ESG管理績效大獎」，美博士相信在打造科學確效的保養品牌同時，兼顧環境永續發展與社會公益是同樣重要的事！
軒郁表示，將持續與各大學校進行產學合作，長期支持校內碩博生發表期刊論文並保障學生畢業後出社會的發展，同時積極攜手發展產學公益合作，善盡社會責任。集團同時也訂定短中長期的節能環保永續計劃，承諾將未來商品包材陸續轉為綠色環保友善材料，持續強化ESG永續管理績效。
(時報資訊)
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