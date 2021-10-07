10月1日，開發金與中國人壽分頭舉辦臨時股東會討論合併案，待兩邊股東會決議通過，向金管會申請批准後，開發金便將對中壽所有剩餘在外股權展開收購。根據《財訊》報導，中壽在成為開發金控百分之百子公司後，最快於今年年底下市。這10年一遇的整併題材，連存股社團也開始熱議，究竟該趁此時買開發金還是中壽？
若就開發金官方說法，現在成為中壽股東最吃香。因為併購後1張中壽股票可換得現金1150元、0.8張開發金普通股以及0.73張開發金特別股，而特別股股息年利率為3.55%，穩定配息。若以8月12日雙方設算除權息後收盤價計算，對中壽溢價率約17%；但併購中壽後開發金有綜效發揮的長線題材，目標價可望上看20元。
不過，原中壽股東倒不以為然，因為若將上述架構換算，收購價為每股29.88元，但中壽今年第1季淨值為每股33元，第2季為36元，反而算是折價。《財訊》報導指出，
開發金併購後資本額將增加至近1900億元，內部估算這對開發金的每股純益、每股淨值將稀釋14%。到底怎麼買比較賺？就要等日後由市場解答了。
(時報資訊)
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