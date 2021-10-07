IT服務商緯創軟體（4953）公告9月營收5.44億元，月增3.79％，年增21％。由於疫情趨緩，營運回歸正軌，9月營收再次超越歷史表現，寫下成立以來單月新高。緯軟表示，在數位轉型及智能化應用需求增長加持下，也將持續拓展核心目標客戶並增強交付能力，預期仍可維持穩定的成長步調，帶動第四季營收繼續攀高，今年全年營運有望突破歷史營收新高記錄。

緯軟第三季營收為15.98億元，季增9.1％，年增19.2％；前三季累計合併營收44.32億元，年增17.6％。緯創軟體業績呈現逐季增長格局，第三季營收衝破15億關卡，除了改寫單季新高記錄外，前三季累計營收亦為歷年同期之高點。

法人表示，緯軟第三、第四季以IT高科技、製造業兩類客戶成長最快，預期全年營收將以階梯式成長型態繼續向上。不過獲利部分，因為第二季、第三季擴大投資，包括如招聘團隊、內部數位轉型等，導致費用增加，短期獲利受到影響，預期投資效益要到明後年才顯現。

緯軟目前客戶當中，以產業類別來看，IT高科技產業客戶佔44％，較去年增加5％，客戶包括如企業應用軟體、互聯網、消費多媒體應用等，近期緯軟打入中國一線的網路、電商龍頭企業，預期下半年在客戶訂單快速放量之下，營收將持續升溫，也有望高於上半年表現，將會是接下來最主要的營運動能。

第二大類別則為金融客戶，占比達28％，電信業客戶則占比15％，緯軟上半年在金融科技加速佈局帶動，帶動緯軟來自金融客戶的營收年增近四成，預期下半年將持續成長。電信業客戶方面，上半年營收成長幅度優於預期，成長動能集中在第一季，預期下半年維持穩定。

而在製造業客戶部分，緯創軟體客戶橫跨半導體、材料科技、光電面板以及電動車相關。其中，緯軟去年底打入中國大陸電動車市場，協助客戶開發自駕系統、充電樁系統、高清地圖標注等，目前營收占比雖然不高，但未來的成長率將可用倍數來看，相當具有發展潛力。

以地區來看，目前緯軟最主要的營收來源仍為中國大陸，占比達66％，上半年緯軟打入中國大陸指標性電商、互聯網巨頭客戶，預期接下來成長腳步將可以加速。台灣市場部分，營收占比則約為16％，年增幅度23％，成長來自製造業的數位轉型需求、以及台灣金融科技產業快速發展。

緯軟表示，疫情影響全球，加快企業數位轉型的腳步，且新興服務的核心，正是軟體技術，對緯軟來說這樣的趨勢將是相當大的潛在成長機會。以2021全年來看，對整體營收目標仍然抱持正向看待，營收動能主要將來自台灣、大陸地區的IT高科技、金融、電信、製造產業別客戶的數位轉型需求，預期全年可望維持合理穩健的獲利表現。

(時報資訊)

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