有國民ETF之稱的元大高股息（0056）今年每單位可望配發1.8元股息，配息率高達5.6%，10月份有多檔ETF將陸續除息，因這一波下跌，配息率都相當誘人，富邦台灣中小（00733）、永豐台灣ESG（00888）年化配息率都在5%以上，群益道瓊美國地產ETF（00714）更逼近7%。

光輝10月有超過40檔ETF將接力除息，其中有8檔年化配息率超過5%，最高的群益道瓊美國地產ETF達6.9%，7日收盤價21.88元，10月19日除息，每單位將配發0.376元，第一金金融債10+（00834B）以及永豐台灣加權（006204）也都有6%以上。

另外，永豐台灣ESG、富邦台灣中小、新光中國政金綠債（00774B）以及新光中政金綠債+R（00774C）的年化配息率也都在5%以上，不過，後2檔的成交量比較小。

(時報資訊)