工業電腦廠融程電（3416）7日公告9月營收2.53億元，創歷史新高，年增17.6％，月增5.5％。公司表示，受惠車檢、倉儲物流、醫療保健訂單持續挹注，成長動能維持強勁，加上客戶拉貨動能不墜，且備料足夠，帶動9月、第三季業績衝高。
融程電近年在多項指標性大單入袋後，營運規模持續放大，今年營收年成長達三成，公司目前正積極布局明年首季，致力維持公司原訂成長目標。
融程電認為，隨著營收顯著成長，規模經濟增加及生產效率提升，將可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊影響。因此，公司目標維持2021年的毛利率在不低於35％的水準，因為規模經濟增加，採買原料成本下降，並可望克服供貨短缺問題。
展望後市，融程電強固型平板業務將持續聚焦車檢、倉儲物流、與醫療保健三大快速成長產業。目前不僅已陸續取得數個一線車檢新客戶訂單，先前取得的全球醫療器材大廠平板訂單，也將在明年起大量出貨。
同時，除了強固平板貢獻之外，融程電新跨入的強固筆電應用，將從明年第兩季起有較明顯營收貢獻，預料將推升公司營運將更上層樓。
(時報資訊)
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