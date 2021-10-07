老飯店透過危老的契機進行資產活化日增，根據北市建管處最新統計，目台北市核准危老土地面積逾10萬坪，其中就有5％面積為老飯店改建，除了國賓、六福客棧、神旺、宣美、台北富敦等飯店外，三德飯店日前也核准危老重建。台北市累計已核准危老559件，業者預估，危老核准案今年底挑戰600件新高。

屋齡達42年的三德飯店，位於大同區承德路三段，今年9月核准危老重建，該案也順利取得40％的容積獎勵。

據統計，目前台北市已有11件飯店通過危老改建，合計土地面積約5000多坪，占了整體危老重建土地面積的5％。根據觀光旅館營運月報資料顯示，台北市6月疫情三級警戒期間，飯店住用率平均不到10％，去年12月北市觀光旅館住用率還有接近38％，疫情前的旺季台北市的平均住用率則可達到75％。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，台北市在國際觀光客少了千萬人次，加上疫情衝擊內需市場下，經營狀況相當嚴峻，加上有些老飯店還面臨本身建築老舊缺乏競爭力的問題，危老重建政策提供新的契機，經營者也重新思考如何資產可以做最有效益的活化措施。

曾敬德表示，相較於台北的知名都更案例永春案，花了將近20年才順利改建，新的危老方案的確提供一個更快速的整合改建方案，且還可以爭取到高額的容積獎勵，有些危老案件甚至還已經順利推案預售，危老案審查快速、獎勵明確，在台北市屋齡日漸老舊的同時，讓更多的老舊建物有改建重生的機會。

除了單一法人不需整合的個案參與改建進度最快外，一些位於巷弄的一般住家也開始申請改建，不過目前順利整合的個案通常基地面積都不大，有些則是產權不能太過複雜，若是市場上能夠參與改建的個案愈來愈多，也會增加周邊老地主參與改建的信心與意願。

(時報資訊)