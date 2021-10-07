疫情愈燒、國人愈狂刷！金管會銀行局副局長林志吉7日公布國人最新刷卡狀況，據金管會統計至2021年8月底，今年前八月國人簽帳金額上衝2兆225.6億元，相較去年同期的1兆9,794.8億元，年增率達2.41％，而2021年8月單月簽帳金額的2,512億元雖較上月減少842億元，但也是今年單月第四高，消費力道未受疫情衝擊減少。

據銀行局統計，8月國人刷卡金額為2,512億元，較7月的3,354億元、單月減少842億元，林志吉分析，主要是7月有所得稅入帳的因素拉高基期，因而有所減少，但若觀察去年國人平均每月簽帳金額為2,500億元，今年8月的2,512億元還在去年月平均數之上，再看到今年各月狀況，8月僅比7月的3,353億元、3月的2,632億元、1月的2,530億元少，排名今年第四高，也比去年8月的2,346.7億元高，代表消費並沒有出現衰退。

林志吉認為，隨著疫情逐漸舒緩、疫苗施打率提高，民眾開始恢復活動、做相關消費，實體店面也都陸續開放，預估民眾消費力可望持續回溫。

就個別銀行來看，國泰世華銀8月重新奪回信用卡刷卡寶座。7月中信銀在刷卡繳稅的衝刺下拿下冠軍，8月國泰世華銀則以簽帳金額414.7億元、拿下第一名、中信銀以377.8億元居第二、玉山銀行則以372億元排名第三。

在電子支付帳戶部份，電支總使用者人數持續增加，8月已達約1,452萬人、當月代理收付實質交易款項金額約70.9億元，較上月減少4.4億元；當月辦理國內外小額匯兌金額約56.3億元（上月份約為55.2億元），較上月增加1.1億元、較去年同期成長165.57％。

林志吉指出，「國內外小額匯兌」主要是指一卡通、街口等客戶從甲客戶轉帳到乙客戶，目前還是都在同機構內匯兌，且都是台幣匯兌，沒有外幣，不過，現已開放跨機構匯兌，未來像街口、一卡通帳戶就可互相轉帳，但目前還未有業者來申請開辦。

(時報資訊)