就在一年之內，台塑四寶取回了屬於自己的歷史。台灣最大信用評等機構中華信評，7日調升台塑企業四大公司的長、短期信用評等「twAA/twA-1+」，評等展望「穩定」，台塑四寶的信用評等重新回到長期優良水準，收復去年10月間被調降的信評等級。

台灣塑膠、南亞塑膠工業、台灣化學纖維、台塑石化，共計4家在台塑集團具有「高度策略重要性」的企業群，中華信評對其信用評等一致，從事煉油、多種化學品與電子材料的製造業務，2020年整體EBITDA為新台幣1,150億元。

中華信評主辦分析師許智清表示，此次台塑四寶的信用評等一起調升，有三大因素：一、化學品與電子材料的銷售表現出現強勁獲利能力；二、四大公司對越南河靜鋼鐵廠較低的借款擔保金額，三、較低的資本支出將可使四大公司大幅降低其借款，並將其信用指標顯著提升至高於中華信評先前對其 GCP 的假設水準。

台塑四寶除了是台股中的重要藍籌股，4家公司發行的公司債券亦是台灣債市的績優生，中華信評指出，在公司信用評等調升的同時，台塑發行的無擔保普通公司債，以及由台塑集團(開曼)有限公司發行、四大公司部分擔保之債券的債務發行信用評等，亦由「twAA-」調升至「twAA」。與此同時，中華信評確認該些 公司的短期發行體信用評等為「twA-1+」。

中華信評預測，若假設台塑石化決定繼續推動其在美國路易斯安納州的一貫化石化生產基地興建，則2021年至2022年四大公司合併的借款對 EBITDA 比將降至一倍以下，並在2023年略為上升至1.2倍至1.4倍之間，較中華信評先前對同一期間為兩倍至三倍的預測為佳。

另一方面，中華信評指出，假若台塑四寶強勁的獲利能力可協助越南鋼鐵廠的營運公司在無擔保的情況下，以更快的速度償還借款、並進行再融資，或是若台塑石化決定暫停推動其路易斯安納州的投資案，則未來兩年四大公司的借款水準應可進一步降低。

此外，中華信評估測，台塑四寶2022年與2023年的獲利能力可能會由 2021年的高點略為轉弱，但仍可維持在過去循環週期中期的水準之上。儘管產能大幅擴增與受到2021年上半年極端天氣干擾的產能將恢復生產。此外，由於面臨來自5G通訊、電動車、雲端計算與物聯網等新技術的強勁需求，南亞塑膠強大的市場地位應可繼續提升其來自電子材料的營收，同時大致維持強勁的利潤率。

(時報資訊)

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