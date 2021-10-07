在數位金融時代，國泰產險表示，該積極應用創新科技，改善作業流程、提升客戶體驗，並透過跨域整合集團通路及異業合作，構築新保險生態模式，並以顧客價值為中心，提供更細緻化、智慧化的保險服務，拿下首屆「工商時報數位金融獎」最高榮譽「數位轉型典範獎」、「數位資訊安全獎」兩項金質獎及「網路投保服務獎」優質獎，優異的表現傲視業界。
國泰產險總經理陳萬祥表示，國泰產險近年透過數位轉型三階段，推動保險價值鏈數位轉型，賦能全通路業務發展，提升優化客戶體驗；國泰產險去年底也推出業界首創電商式保險體驗平台「BeSafe享出門」，提供碎片化保險，透過電商網購模式，讓民眾可以自由選購符合自身需求的保險。另也透過異業策略聯盟，增加更多場景，建構多元生態圈。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：