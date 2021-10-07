在數位金融時代，國泰產險表示，該積極應用創新科技，改善作業流程、提升客戶體驗，並透過跨域整合集團通路及異業合作，構築新保險生態模式，並以顧客價值為中心，提供更細緻化、智慧化的保險服務，拿下首屆「工商時報數位金融獎」最高榮譽「數位轉型典範獎」、「數位資訊安全獎」兩項金質獎及「網路投保服務獎」優質獎，優異的表現傲視業界。

國泰產險總經理陳萬祥表示，國泰產險近年透過數位轉型三階段，推動保險價值鏈數位轉型，賦能全通路業務發展，提升優化客戶體驗；國泰產險去年底也推出業界首創電商式保險體驗平台「BeSafe享出門」，提供碎片化保險，透過電商網購模式，讓民眾可以自由選購符合自身需求的保險。另也透過異業策略聯盟，增加更多場景，建構多元生態圈。

(時報資訊)