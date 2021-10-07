保險公司與異業合作不當行銷，還履犯遭金管會重罰！保險局副局長林志憲7日表示，美商安達產物、美聯保險代理人都未經保險局許可，就在虎航與華信二家航空公司官網與易遊網上，不當銷售旅行平安險，從2017年7月至2020年6月期間內銷售了21萬多件、收取3,675萬保費，由於安達產險為累犯，處以600萬元、糾正且禁止銷售相關商品六個月，美聯保代則被處以140萬元罰鍰。

林志憲表示，安達產險在2018年10月與虎航與華信兩家航空公司合作，使消費者於航空公司網站訂購機票後，可於線上一併購買旅遊保險，但目前「航空公司」並不符合保險公司異業合作對象，該公司已違規、違反行銷通路之適法性管理；另外，該公司在內稽內控面也有缺失，在辦理與航空公司合作推廣業務並全面採用電子簽名並未獲核准就推出新商業模式，而且已在2018年6月就被核處過120萬元。金管會鼓勵創新，但須申請試辦。

另外，安達產險在招攬面也有缺失。該分公司與美聯保代訂有保險代理合約，應負有瞭解保代公司實際管理運作之義務，及要求美聯保代應遵循保險法相關規定，卻未善盡管理保代應恪守法令遵循之責，通路管理顯有不當。

林志憲表示，安達產險在招攬、核保、佣金發放等內部處理程序，以及相關內部控制及稽核制度均未能確實建立或落實併予核處罰緩600萬元及予以糾正，並命該分公司自裁處書到達之翌日起停止銷售旅遊綜合保險、旅遊平安保險及其他同類型保險商品6個月，於提具具體改善計畫報經金管會同意後，始得恢復辦理。

至於美聯保代非經金管會許可辦理網路投保業務之保險代理人公司，卻於2019年間提供消費者於易遊網購買保險商品，並線上付款，且以線上簽名方式辦理投保，其效果與網路投保相當，該公司顯有辦理網路投保業務之實，核與法令規範不符且影響市場秩序與消費者權益，核處罰鍰90萬元。

另外，要保書未經要、被保險人簽名、或有簽名不一致、或有業務員報告書所載之被保險人姓名錯誤等情形，且與保險公司文件不一致，該公司未確實審核要保文件，依法核處限期1個月改正，併處罰緩50萬元。

(時報資訊)