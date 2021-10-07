疫情加速非現金社會的來臨，聯合信用卡公司董事長、同時也是工商時報首屆數位金融將評審團主席劉燈城7日表示，新冠肺炎加速無現金交易的發展，如2019年無疫情前，全年信用卡交易約14.8億筆，去年則增加到17.27億筆，今年第二季台灣疫情較嚴重，但前八月信用卡交易筆數已達12.8億筆，同比成長11.2％，全年可望首破20億筆。
劉燈城指出，疫情下台灣金融業數位金融進展亦很明顯，如今年上半年國內銀行數位存款帳戶數達到832萬戶，比去年同期，成長高達69％；證券電子式下單比重從2016年的51％，到2020年5月提前達成金管會設定的七成目標，今年前八月比重平均穩定維持在74％；國發會統計2020年行動支付普及率已達67.5％，相信2025年應可達到行政院設定90％的目標。
由於擔任工商時報數位金融獎的評審團主席，劉燈城表示自己見證台灣金融業各具特色的數位金融創新，及數位化道路上一步一腳印的努力，肯定數位金融獎在疫情加速數位化發展的時刻舉辦，「特別具有時代意義」。
劉燈城引用經濟學人的的報導指出，疫情該線上消費零售盛行，電子支付數位化是所有金融業務中最明顯的趨勢。當前全球無現金交易的進展，已經達到原本預期要二到五年以後才達到的水準。同時疫情前很多人、尤其是年長者對金融科技敬謝不敏，但疫情期間開始嘗試上網、線上交易，現在是「一試成主顧」，更重要的是，在疫情期間產生的數位變革，不是暫時性轉變，劉燈城說，這樣的數位化進程是不會回頭的。根據諮詢顧問公司貝恩Bain針對全球進行的研究，有95％的消費者會在疫情過後繼續使用數位銀行服務。
劉燈城強調，金融數位化是普惠金融重要的力量，也是金管會主委黃天牧一直推動的價值，能讓更多人使用金融的效率與便利，網路與行動裝置科技化可不受時間與地域的限制，這是實體金融過去無法達到的重要力量。
(時報資訊)
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