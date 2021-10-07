行政院長蘇貞昌7日表示，目前我國疫苗接種率已提升至58％，接近六成，除了各地民眾正積極參與施打中，疫苗到貨情形也有相當進展，7、8日兩天分別會有三批疫苗到貨，預估本周累計疫苗到位數可望突破2,300萬劑，超過台灣人口總數。
振興五倍券明日領用，蘇貞昌7日在行政院會中，對於五倍券能夠如期實施，感謝國人同胞配合防疫規定，使國內疫情獲得穩定控制，也感謝相關部會首長、同仁這段時間的努力，並透露疫苗將陸續到貨。
此外，蘇貞昌呼籲國人同胞在防疫不鬆懈前提下，盡情使用五倍券消費，「大大消費」。
蘇貞昌指出，五倍券數位綁定加上紙本預約已近1,600萬人，各部會推出的加碼券，總登錄人次更高達6,400萬人次。而完成五倍券第一梯次預訂的民眾，明日起將可正式領用，接下來適逢三天國慶連假，將可預見有許多民眾出遊或外出消費，呼籲國人同胞在防疫不鬆懈前提下，戴好口罩、勤洗手，利用連續假期放鬆心情，好好享用五倍券、大大消費。
(時報資訊)
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