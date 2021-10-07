金屬機殼廠可成（2474）二度公告庫藏股執行進度，累計已經買回3,923張自家股票，庫藏股執行進度約當15.7％。

可成本波庫藏股執行時間為110年9月16日－110年11月15日，買回價位區間為109.20-256.80元，買回張數目標為2.5萬張，這二波買回張數累計達3,923張，執行進度約當15.7％。

累計可成已經斥資2.84億元買回自家股票。

(時報資訊)

#可成 #庫藏股

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