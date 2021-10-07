連鎖量販店好市多（Costco）公布9月營收195億美元，較去年同期的168億美元增加15.8％。10月3日為止的5周期間，好市多全球同店銷售年增14.3％，美國同店銷售年增14.6％，網路銷售年增10.6％。排除汽油價格及外匯波動後，上述期間全球同店銷售年增9.4％，美國同店銷售年增10％，網路銷售年增9.6％。
(時報資訊)
連鎖量販店好市多（Costco）公布9月營收195億美元，較去年同期的168億美元增加15.8％。10月3日為止的5周期間，好市多全球同店銷售年增14.3％，美國同店銷售年增14.6％，網路銷售年增10.6％。排除汽油價格及外匯波動後，上述期間全球同店銷售年增9.4％，美國同店銷售年增10％，網路銷售年增9.6％。
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