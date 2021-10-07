十一長假期間，山西省遭遇強降雨侵襲，多地降雨量打破10月上旬同期紀錄。7日，山西的降雨暫歇，但8日至9日又將出現降雨。受到暴雨影響，截至4日上午8時，山西共轉移10,704位民眾，停產煤礦27座、非煤礦山99座、危險化學品企業7家，停工在建工程231個，關閉風景區74個。
券商中國報導，有機構表示，十一長假期間，山西因防汛需要，二十多座煤礦關閉，恐在連假後造成更大的缺口預期，雖然有零星進口到港煤炭，但效果還有待觀察。在進口蒙古煤方面，後期蒙古煤增量難度依然較大，對高價焦煤相對有支撐。後續重點關注粗鋼壓減進度，影響焦煤、焦炭需求的程度，以及動力煤保供政策是否能帶來配煤供給增加。
數據顯示，2日晚間8時至6日晚間8時，山西太原、陽泉、臨汾、長治、呂梁、晉中大部分地區，都創下10月上旬累計降雨量紀錄。強降雨導致多地出現地質災害、洪水等災情，山西已啟動地質災害三級應急應對。
(時報資訊)
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