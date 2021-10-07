蘋果（Apple）、網飛（Netflix）近年來股價大幅上漲，短短五年的時間連翻好幾倍，素有「華爾街狼王」之稱的投資大亨伊坎（Carl Icahn）早於約2012年左右，就大幅買進網飛和蘋果，但卻在5年前將2檔股票盡數砍光，然近5年蘋果和網飛漲勢驚人，若依當時持股來估算，伊坎因此少賺了逾400億美元（折合新台幣約1.1兆）的獲利。

《市場內幕》報導，伊坎於2012年第三季時首次買進網飛，且持股持續增加至高達3850萬股，直到2013年，伊坎所持網飛約9%的股份，價值達逾17億美元，但他也在這之後陸續減持，於2015年第二季徹底清倉。

當時伊坎在文件中解釋，「作為歷經了七次熊市的投資老手，我了解到，當你夠幸運、夠聰明，僅短短14個月中，即擁有457%的報酬率時，也是時候將一些籌碼收回了」；然而，在伊坎清倉後，網飛股價上漲10倍以上，迄今仍不斷在創新高，周三上漲4.29美元（或0.68%），收在每股639美元。

除此之外，伊坎2013年第三季也大幅買進蘋果，並於2014年時將持股增加至2.11億股，當時他曾在社群平台推特上發文，指「蘋果股票嚴重被低估」；但卻在2年後的2016年砍光了所有持股，原因是對擔憂蘋果產品在大陸的需求。

然和網飛一樣，在伊坎清倉後，蘋果股價飆漲了逾5倍，若伊坎沒有賣出蘋果持股，現在可能有價值高達300億美元的持股。

只不過，伊坎在2檔的投資還是有數十億美元的獲利，只不過如果沒有過早套現，現在這2家公司的股份加起來價值將超過500億美元，其中包刮400億美元的未實現收益。

值得一提的是，一向偏愛傳統產業投資標的股神巴菲特，近年來大幅買進蘋果，於2016年首度投資後，目前持股價值已達1200億美元，成為波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）的最大持股，而該公司科技股比重也推升至45%。

(時報資訊)