【時報記者張漢綺台北報導】連兩年營運遇逆風的大立光(3008)在今天的法說會捎來暖意，大立光執行長林恩平表示，明年手機鏡頭升級進展會快一點，比較高規鏡頭如：8P鏡頭導入客戶變多，我們也找到很多特殊解決光學鏡頭呈相問題的方法，不過最終還是要看客戶賣得好不好。

全球智慧型手機需求因疫情疲弱不振，中低價智慧型手機當道，且追求高規格手機鏡頭的華為遭美國重擊，加上美系手機品牌大廠為扶植第二供應商不斷降低手機鏡頭硬體規格，智慧型手機鏡頭升級趨緩，讓擁有頂尖光學技術、聚焦高階鏡頭的大立光成為苦主，營運連兩年衰退。

林恩平今天在法說會上難得說了6P的小故事，道盡空有一身好功夫無處可用的無奈！林恩平表示，我們4年前做出6P鏡頭到現在還在交貨，4年前我們獨家製造出來，但客戶放規格給競爭對手，第二年競爭對手還是沒有做出來，去年做出來但不順，客戶只好再放規格，讓對手今年可以順利量產，我們的技術優勢整整領先了4年，但因為客戶希望扶植第二供應商不升級，致使今年產品組合不佳。

儘管美系大客戶為扶植第二供應商不斷降低手機鏡頭硬體規格，所幸仍有不少智慧型手機品牌廠追求手機鏡頭規格升級，林恩平表示，明年手機鏡頭升級進展會快一點，8P等比較高規鏡頭導入客戶變多，亦已見到1億畫素以上產品，也有2億畫素，2億畫素可以用8P或9P，但因9P沒有量產經驗，客戶多選擇用8P。

除畫素及鏡頭片數升級，林恩平表示，明年感測器可望從原本的108M升級到144M、200M，感測器升級必須用較高的鏡頭解決方案，我們也找到很多特殊解決光學鏡頭呈相問題的方法，如：鍍膜可以用微結構解決、改善環測問題的Double Freeform(雙自由曲面技術)等，以及解決原本視為物理特性的鏡頭flare(雜訊光)問題等，這些新技術都已經在設計了，且製造工藝很難，毛利率比較高，至於量有多少，要看客戶賣得好不好。

在車載鏡頭方面，林恩平表示，目前是主客戶在進行，車用鏡頭跟手機鏡頭量比較起來還是差很多，且導入都要一段時間，進展不會很快，未來不排除為車載鏡頭增加玻璃鏡片投資。

大立光新產能預計2023年開出，產能重心仍為鏡頭方面的應用，手機量目前比較大，但未來AR/VR都是可以做的市場，只要是鏡頭市場都可以開得出來都不會去侷限。

(時報資訊)

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