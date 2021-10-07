【時報-台北電】康和證(6016)110年9月份合併自結損益，稅前淨損3950萬7仟元，稅後淨損4654萬2仟元，每股稅前虧損0.07元，每股稅後虧損0.08元。

　前9月稅前淨利9億3850萬8仟元，稅後淨利7億4674萬7仟元，每股稅前淨利1.55元，每股稅後淨利1.25元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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