【時報記者張漢綺台北報導】電子供應鏈長短料問題未解決，光學鏡頭廠大立光(3008)執行長林恩平表示，由於高階鏡頭延至明年出貨，10月及11月需求與9月差不多，第4季產能利用率與第3季相近；針對法人詢問是否會實施庫藏股，林恩平也正面回應「考慮執行」。
大立光今天舉行線上法說會，全球新冠肺炎疫情致使供應鏈缺料問題未解，且下半年多是低規格6P及7P鏡頭，讓大立光今年第3季營運相對失色，第3季合併營收為119.77億元，季增18.44%，年減19%，營業毛利為71.06億元，季增16.47%，年減26.83%，由於產品組合較差，單季合併毛利率為59.33%，季減1個百分點，年減6.35個百分點，營業淨利為57.71億元，季增14.23%，年減30.55%，單季營業淨利率為48.18%，年減8.02個百分點，稅前盈餘為61.02億元，季增46.81%，稅後盈餘為52.6億元，季增77.72%，年減10.35%，單季每股盈餘為39.22元；累計前3季合併營收為339.1億元，年減17%，營業毛利為208.6億元，年減24%，合併毛利率為61.52%，年減6.42個百分點，營業淨利為171.7億元，年減27%，營業淨利率為50.63%，年減7.54個百分點，稅前盈餘為167.61億元，年減28%，稅後盈餘為135.35億元，年減23%，每股盈餘為100.91元。
展望第4季，林恩平表示，10月及11月需求跟9月差不多，由於供應鏈出了一些問題，有些客戶缺AP，有些手機廠缺零組件，不知何時紓解，高階鏡頭預計明年才會開始出貨，10月產品組合與9月差不多，第4季產能利用率約90%，與第3季相近。
營運遇逆風亦讓今年以來大立光股價連番探底，10月5日盤中股價一度跌至2050元，創下2016年1月18日當週以來新低，2000元關卡岌岌可危，今天法說會法人詢問，公司帳上現金滿滿，有考慮加發股息或是執行庫藏股嗎？對此，林恩平直接回答，「考慮過執行庫藏股」，若大立光真的實施庫藏股，可望為弱勢的股價帶來支撐。
(時報資訊)
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