在振興五倍券8日正式啟用前夕，財政部國庫署發布最新統計指出，自9月22日起用台灣Pay綁定振興五倍券截至6日止共達60.9萬戶，占全體行動支付63％，其中8家公股銀行綁定總數56.5萬人，占「台灣Pay」比例逾9成，為去年振興三倍券同期綁定人數之370％，呈大幅成長，其中以台銀、合庫綁定戶數為前二大，分別綁定9.3萬戶和8.7萬戶。
國庫署並從綁定類別分析，「台灣Pay」個人綁定及共同綁定分別為36.6萬人及24.3萬人，占行動支付各該類綁定數54％及86％，顯示本次「台灣Pay」推出五倍券相關優惠活動，普獲多數民眾認同及支持。
為配合行政院振興五倍券政策，擴大「台灣Pay」推展成果及數位券使用成效，今年度財政部督導8家公股銀行偕同財金資訊公司共襄盛舉，加碼擴大「台灣Pay」數位綁定優惠方案，同時也和國發會「地方創生券」及原民會「i原券」共同合作，作為「台灣Pay」專屬支付加碼券。此外，透過輔導商家導入「台灣Pay」行動支付，建立數位行銷服務能力，掌握振興商機，期協助民眾、商家及金融機構降低行動支付交易成本，增進交易便利性，落實數位普及政策目標。
財政部國庫署表示，公股銀行提供比去（109）年振興三倍券優惠措施，鼓勵民眾採用數位綁定「台灣Pay」，不僅加碼優惠金額，並提高優惠名額，外加店家優惠禮及加碼抽獎禮，總規模高達5.6億元。另為減紙永續全球趨勢，同時減少紙本券印製發放相關成本，政府積極強化數位綁定便利性，以吸引民眾採用數位綁定，今年數位振興券增加共同綁定功能，連同主綁人最多可綁定至5人。
(時報資訊)
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