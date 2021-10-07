振興五倍券將在8日啟用，經濟部今天提醒，已完成首梯紙本五倍券預訂民眾，明天起至21日可到指定超商或超市門市領取，不過，領券時間逢雙十連假前，民眾務必遵守防疫原則，保持社交距離。
五倍券9月22日起開放數位綁定，25日起至10月1日為首梯紙本券預訂，使用期間為明天起至111年4月30日。根據經濟部統計，有1193萬6961人預訂紙本券，明天起至21日可至預約的超商或超市門市領取，時間為每天上午9時至晚間10時。
經濟部中小企業處今天發布新聞稿指出，領券首日適逢雙十連假前夕，呼籲民眾遵守疫情指揮中心防疫原則，超商或超市也會有防疫相關人流管控或總量管制，避免因排隊領券造成群聚風險。
領券時請依規定保持社交距離，中企處也請各領券通路配合，訂定相關領券動線及指引。
中企處指出，各超商或超市門市的五倍券為每日適量配送，若當天份數領完，會儘速補貨，滿足需求。
許多民眾上午起陸續收到紙本券領取簡訊通知，簡訊內容建議領券時段避開8日至10日，避免排隊等候。
若錯過首梯紙本券預訂，4日起郵局也開放預約，或可於25日至31日到五倍券官網、四大超商預訂，領取時間為11月8日至11月21日，或選擇數位綁定，目前合作的信用卡、電子票證、行動支付等48家業者共推出多項加碼優惠，包括新戶首刷禮、滿額回饋、加碼回饋、合作店家優惠及抽獎等。
截至今天上午11時止，數位綁定人數已達399萬168人；各大部會加碼券當中，採前400萬名完成數位綁定才能獲得的好食券，僅剩不到1萬份，其他券種為「先登記、後抽籤」，以國旅券、農遊券、藝Fun券、動滋券最受歡迎，皆破千萬人登記。（編輯：潘羿菁）1101007
(時報資訊)
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