振興五倍券明天開始領用，不少店家祭出加碼優惠，近400萬名領取數位券的民眾，只要先上五倍券官網取得「數位標章」，並出示讓店家確認，輕鬆完成兩步驟就能和紙本券一樣享受店家優惠。
截至今天下午3時，已有399萬3259人領取數位五倍券，明天凌晨0時就可開始消費。其中，數位券綁定行動支付民眾，付款時支付APP上就有相關訊息可供店家判斷是否是以五倍券消費，綁定信用卡、電子支付民眾則可上五倍券官網（https://5000.gov.tw）取得數位標章來佐證。
五倍券官網10月5日已新增「數位標章」專區，進入後分成「店家」及「民眾」兩區，民眾購物結束要結帳時，上官網點入「民眾」這區，輸入身分證字號及手機號碼，便可取得「數位標章」，內含QR code（30分鐘後失效）、五倍券或好食券是否已滿額，以及優惠代碼、綁定支付業者等資訊。
接下來，將QR code出示店家，店家可直接用手機掃描QR code確認，或上五倍券官網「數位標章」專區，點入「店家」區，輸入消費者「數位標章」中內含的優惠代碼也能做確認。
對消費者來說，前後只要兩步驟就能輕鬆出示「數位標章」，同時，「數位標章」不只能用在實體店家，電商平台如果有提供五倍券消費加碼優惠，關貿網路公司也提供業者連線查詢消費者的數位標章，確認是否能提供優惠。
因應數位五倍券、數位標章8日正式啟用，關貿表示，已加大主機頻寬，確保民眾至官網索取「數位標章」或店家掃碼確認等程序能順暢完成。（編輯：黃國倫）1101007
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