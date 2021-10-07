【時報-台北電】台南-KY(5906)董事會通過公司擬新設立台灣子公司案，補充公告，為台南-KY之100%股權投資之子公司普通股，事實發生日為110年5月4日，子公司資本額預計新台幣1億元，取得具體目的為因應集團未來多元品牌代理拓展需要。資金來源為自有資金。（編輯整理：葉時安）

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