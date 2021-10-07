【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞士建材公司西卡(Sika)周四宣布，可以克服原物料成本的上升以及供應鏈限制問題，今年的銷售和獲利率將增加。

該營建和化工製造商生產的產品，可用於密封、加強和保護建築材料。該公司表示，預計今年銷售將成長13%至17%，營業利益率將更高。

儘管供應鏈限制和原料成本上升的挑戰，該公司今年營業利益(EBIT)率將首次來到15%。西卡去年的營業利益率為14.4%。

西卡還證實了2023年的目標，稱依舊將每年的銷售成長率設在6~8%，並預計從2021年起，營業利益率將提高到15%至18%之間。

此一展望也證實了公司在七月的半年報中所提出的財測指引。

西卡指出，獲利率的改善主要將來自於營運、物流、採購和產品配方上的成本縮減。稱這些措施將使得每年的營業成本出現相當於銷售金額0.5%的改善。

今年五月接掌公司的執行長Thomas Hasler表示，西卡將持續尋找收購對象和新的產品，以實現公司目標。該公司今年以來已經進行七次的收購。

(時報資訊)