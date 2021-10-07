【時報-台北電】大聯大(3702)110年9月份自結合併營收，受惠傳統旺季，下遊客戶出貨暢旺帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁，以及上游半導體原廠陸續調漲價格等因素影響，大聯大投控2021年9月營收月成長7.3%、年成長26.7%，達新台幣738.8億元；第三季營收超越財測高標2,000億元，年成長18.8%，達新台幣2,018.9億元；累計營收年成長28.5%，達新台幣5,792.3億元。（編輯整理：葉時安）
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【時報-台北電】大聯大(3702)110年9月份自結合併營收，受惠傳統旺季，下遊客戶出貨暢旺帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁，以及上游半導體原廠陸續調漲價格等因素影響，大聯大投控2021年9月營收月成長7.3%、年成長26.7%，達新台幣738.8億元；第三季營收超越財測高標2,000億元，年成長18.8%，達新台幣2,018.9億元；累計營收年成長28.5%，達新台幣5,792.3億元。（編輯整理：葉時安）
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