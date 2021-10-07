【時報記者林資傑台北報導】封測廠力成(6239)2021年9月合併營收持穩高檔、改寫歷史第三高，帶動第三季合併營收「雙升」再創223.2億元新高，表現符合預期。展望後市，在記憶體及邏輯業務需求續旺下，法人看好第四季營收持穩向上、力拚小幅成長再創高。
力成公布2021年9月自結合併營收72.61億元，雖月減3.67％、仍年增達15.04％，創同期新高、歷史第三高，帶動第三季合併營收223.2億元，季增8.24％、年增達17.88％，再創歷史新高。累計前三季合併營收613.7億元、年增7.37％，續創同期新高。
力成先前法說時表示，受惠記憶體進入需求旺季、邏輯業務持續暢旺，第三季營運展望續強，預期下半年營收可望逐季成長。投顧法人認為在DRAM及邏輯產品成長帶動下，預估第三季營收季增高個位數百分比，實際結果符合預期。
展望後市，雖然記憶體市場需求雜音頻傳，但上游客戶新產能持續開出，使力成記憶體封測產能滿載至年底。邏輯業務則與旗下超豐打進國際IDM廠委外封測供應鏈，隨著客戶驗證陸續完成、疫情升溫導致IDM廠委外封測訂單增加，力成及超豐營運同步受惠。
此外，中國大陸限電措施雖使旗下蘇州力成營運略受影響，但整體而言對封測廠影響相對較小，且力成集團多數產能位於台灣，反因此獲得不少轉單機會，其中車用晶片封測訂單需求明顯轉強、能見度已達明年，可望為下半年營運帶來顯著貢獻。
投顧法人看好力成第三季獲利雙位數「雙升」改寫新高，每股盈餘（EPS）逾3.1元，第四季營收持穩向上、力拚小幅成長，與獲利同步再締新猷，使全年營收成長5～10％、獲利躍增逾30％，同步改寫新高，每股盈餘估逾11元。力成不評論法人評估數據。
(時報資訊)
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