外媒引述美國官員表示，中美元首計畫2021年底前舉行視訊會議，兩國關係有望改善。受此消息激勵，在恒生指數6日創一年來收盤新低後，7日顯著反彈，恒指漲逾7百點。

香港信報報導，恒生指數7日高開372點，報24,339點，早盤曾大漲624點，下午盤中漲幅擴大，最多上漲774點，高見24,741點，終場上漲735點，漲幅為3.07％，收報24,701點，成交額為1,053.37億港元。

國企指數收報8,713點，上漲300點，漲幅為3.57％。恒生科技指數上漲305點，漲幅為5.2％，收報6,172點。

個股方面，騰訊收漲5.6％至471.4港元，成交額居首，達到67.54億港元。美團收漲9.7％，收報250.8港元，為當日表現最佳藍籌股。只有4檔藍籌股收跌，以中海油收跌3.5％表現最差。

(時報資訊)

#恒生指數 #國企指數

主要市場指數

紐約道瓊
34416.99 +102.32(0.30%)
05:04
S&P500
4363.55 +17.83(0.41%)
05:04
Nasdaq
14501.91 +68.08(0.47%)
05:15
費半指數
3238.79 +11.54(0.36%)
05:16
日經225
27678.21 +149.34(0.54%)
14:15
南韓KOSPI
2959.46 +51.15(1.76%)
17:01
香港恆生
24701.73 +735.24(3.07%)
16:08
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7043.91 +48.04(0.69%)
17:21
法國CAC
6570.20 +77.08(1.19%)
17:21
德國DAX
15136.26 +162.93(1.09%)
17:21

延伸閱讀