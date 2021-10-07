外媒引述美國官員表示，中美元首計畫2021年底前舉行視訊會議，兩國關係有望改善。受此消息激勵，在恒生指數6日創一年來收盤新低後，7日顯著反彈，恒指漲逾7百點。
香港信報報導，恒生指數7日高開372點，報24,339點，早盤曾大漲624點，下午盤中漲幅擴大，最多上漲774點，高見24,741點，終場上漲735點，漲幅為3.07％，收報24,701點，成交額為1,053.37億港元。
國企指數收報8,713點，上漲300點，漲幅為3.57％。恒生科技指數上漲305點，漲幅為5.2％，收報6,172點。
個股方面，騰訊收漲5.6％至471.4港元，成交額居首，達到67.54億港元。美團收漲9.7％，收報250.8港元，為當日表現最佳藍籌股。只有4檔藍籌股收跌，以中海油收跌3.5％表現最差。
(時報資訊)
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